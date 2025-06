Basket Serie A | le statistiche ed i top&flop del secondo turno

Il secondo turno di Serie A di basket è stato un vero e proprio spettacolo! Brindisi brilla lontano da casa, mentre Varese, con Pozzecco al timone, sta riscrivendo le regole del gioco. Ma chi saranno i veri protagonisti? Austin Freeman, nonostante la sconfitta di Capo d’Orlando, ha fatto parlare di sé. La tensione aumenta e la lotta per i playoff si fa serrata. Rimanete con noi per scoprire i prossimi colpi di scena!

Un secondo turno di campionato in formato spezzatino che si concluderà questa sera ma che ha già dato spunti importanti: da Brindisi che fa faville anche in trasferta, alla nuova verve di Varese con Pozzecco in panchina. Ecco comunque chi sale e chi scende in questo turno di campionato: TOP Austin Freeman: seconda sconfitta per Capo d'Orlando, ma la guardia americana si guadagna con i suoi 27 punti il titolo di top scorer di giornata. Enel Brindisi: dopo la vittoria a valanga all'esordio con Pesaro, arriva anche il blitz sull'ostico parquet di Caserta. Gianmarco Pozzecco: al di là dell'eccentricità del personaggio, Varese sembra rinata con l'avvento in panchina del suo ex playmaker.