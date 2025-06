Basket Serie A | Brindisi espugna Caserta secondo successo per Pozzecco

Brindisi conquista un'importante vittoria a Caserta, regalando al coach Pozzecco il suo secondo successo stagionale. Questo inizio di campionato segna un trend sorprendente: le storiche squadre del basket italiano faticano a trovare ritmo, mentre le nuove promesse, come Cantù e Capo d’Orlando, si fanno notare. Una stagione che promette colpi di scena e rivalità accese, dove ogni partita può riscrivere la classifica. Chi sarà il prossimo a stupire?

Dopo l’anticipo di ieri a Reggio Emilia, la seconda giornata regala non poche sorprese: Brindisi viola l’ostico parquet del Pala Maggiò, aprendo la crisi della Juve Caserta, ancora ferma al palo, così come la corregionale Avellino, sconfitta al Pala Pianella da CantĂą. Bologna cancella il -2 in classifica battendo la neo promossa Capo d’Orlando, mentre Gianmarco Pozzecco trova la seconda vittoria consecutiva in massima serie, con il suo Varese che sbanca Pesaro. I risultati GRISSIN BON REGGIO EMILIA – VANOLI BASKET CREMONA 69-70 ACQUA VITASNELLA CANTĂ™ – SIDIGAS AVELLINO 74-65 PASTA REGGIA CASERTA – ENEL BRINDISI 69-78 GRANAROLO BOLOGNA – UPEA CAPO D’ORLANDO 74-69 CONSULTINVEST PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 85-96 UMANA REYER VENEZIA – ACEA ROMA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 2010 20:30 GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 2010 20:30 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket Twitter @Giannoviello Gianluigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Serie A: Brindisi espugna Caserta, secondo successo per Pozzecco

Leggi anche Basket playout serie A2 | Elachem Vigevano-Libertas Livorno 79-72: resa amaranto nel finale, si va a gara 4 - Nella sfida di playout di Serie A2, l'Elachem Vigevano supera la Libertas Livorno con un punteggio di 79-72, costringendo la squadra amaranto a gara 4.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Volley femminile, playoff: Bologna espugna Fasano e vola in A2; Brescia espugna Trieste e conquista la semifinale. Gli highlights della partita; Basket, Serie A: Brindisi espugna Caserta, secondo successo per Pozzecco; Basket, Serie A: Cremona espugna Reggio Emilia nell’anticipo. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Basket, Serie A: Siena capolista solitaria

Come scrive oasport.it: L'undicesima giornata di Serie A regala la prima fuga solitaria in vetta per la Montepaschi Siena che espugna nel finale Sassari e balza solitaria in ...

Basket, Serie A: Siena sola in vetta, Cremona e Pesaro in coda

Segnala oasport.it: In attesa del posticipo di fuoco con il derby lombardo tra FoxTown Cantù ed Emporio Armani Milano, l'undicesimo turno di serie A ha fornito alcuni segnali ...

Serie B - Cassino espugna il PalaPadua, Ragusa saluta la Serie B Nazionale

Scrive pianetabasket.com: Finisce nel modo peggiore la stagione della Virtus: seconda sconfitta di fila in casa e retrocessione in Serie B Interregionale. Cassino espugna ancora il PalaPadua, rimontando da -15, e si ...