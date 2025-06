Basket | Serie A Beko il focus sulla sesta giornata

La sesta giornata della Serie A Beko promette emozioni forti, a partire dal derby campano tra Avellino e Caserta. Entrambe le squadre, ferme a 4 punti, cercano riscatto dopo delusioni pesanti. Chi uscirà con i tre punti avrà l’opportunità di risollevare il morale, mentre per l'altra si aprirà una crisi che potrebbe segnarne il destino in questo campionato. Non perdere l'occasione di seguire ogni istante di queste sfide avvincenti!

La sesta giornata del campionato di Serie A Beko si apre con il derby campano tra Avellino e Caserta: entrambe a quota 4 in classifica, con situazioni differenti ma stato d'animo deluso per ambedue le compagini, reduci da ko pesanti da dover riscattare. Una cosa è certa: per una delle due, la crisi sarĂ ancora aperta. La domenica si apre invece con la sfida salvezza tra Reggio Emilia e Pistoia, con i padroni di casa decisi a distanziare la matricola toscana. Sassari va a Pesaro cercando di restare attaccata al treno dell'alta classifica, mentre CantĂą cerca punti sulla carta facili sul parquet del fanalino di coda Cremona.

