Basket Martelossi saluta la Benacquista Latina | non è più l’allenatore dei nerazzurri

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket e coach Alberto Martelossi si separano dopo una stagione di alti e bassi culminata con la salvezza. Una scelta che segna l'inizio di un nuovo capitolo per i nerazzurri, in un contesto di rinnovamento che sta attraversando il mondo del basket italiano. In un periodo di grandi cambiamenti, quale sarà la strategia della società per rilanciare le ambizioni? La curiosità è alle stelle!

Dopo un finale di stagione culminata con la conquista della salvezza, si dividono le strade della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e coach Alberto Martelossi. A darne notizia nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, la stessa società che ha diffuso una nota arrivata giorni dopo l’incontro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Basket, Martelossi saluta la Benacquista Latina: non è più l’allenatore dei nerazzurri

