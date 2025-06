Basket l’Olimpia Milano domina gara-2 e pareggia la serie contro la Virtus Bologna

L'Olimpia Milano si ricarica e pareggia la serie contro la Virtus Bologna, conquistando gara 2 con un netto 85-66. Questo risultato non solo rianima le speranze dei tifosi, ma dimostra anche la forza di una squadra che sa rialzarsi. In un contesto di playoff sempre più avvincente, ogni partita è una battaglia e Milano ha mostrato di avere le armi giuste per competere fino in fondo. Un segnale chiaro: la corsa al titolo è aperta!

L’Olimpia Milano si prende il fattore campo nella serie di semifinale contro la Virtus Bologna. La squadra di Messina cancella la delusione della prima sfida e domina gara-2 alla Segafredo Arena per 85-66. Vittoria quasi mai in discussione per Milano, che è sempre stata avanti, ma con una Virtus che comunque ha mollato solo nei minuti finali. Giovedì terzo appuntamento al Forum per una gara-3 che può davvero valere moltissimo. Armoni Brooks è il miglior marcatore di Milano con 20 punti ed in casa Olimpia si rivede anche un positivo Nico Mannion, che firma 11 punti. In doppia cifra chiudono anche Nikola Mirotic (limitato dai falli) e Shavon Shields, entrambi a quota 14 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano domina gara-2 e pareggia la serie contro la Virtus Bologna

