Basket in Eurocup sorridono Sassari e Cantù

Eurocup, un palcoscenico emozionante per il basket italiano! Sassari e Cantù sorridono, mentre Roma e Varese affrontano un cammino in salita verso la qualificazione. La sconfitta al fotofinish di Varese è una lezione di resilienza: ogni punto conta e la lotta è intensa. Con squadre sempre più competitive, il nostro basket dimostra che il talento Made in Italy è vivo e pronto a sorprendere. Chi sarà il prossimo a brillare?

Due vittorie e due sconfitte: il bilancio settimanale di Eurocup si chiude con le sconfitte di Roma (nell’anticipo di ieri contro Bonn ndr) e Varese, che vedono entrambe complicarsi la strada verso la qualificazione; una beffa per i lombardi che sul parquet amico cedono solo al fotofinish (77-78) contro i tedeschi dell’Ulm, dopo un match condotto per tre quarti di gara. Cinque su cinque invece per Cantù che non perde colpi in Europa e batte a domicilio il Cibona Zagabria per 79-86, garantendosi il passaggio alla fase successiva; dimenticati gli ultimi due scivoloni, i sardi annientano i Belgacom Spirou per 94-78 tra le mura amiche con i Diener e Caleb Green sugli scudi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, in Eurocup sorridono Sassari e Cantù

