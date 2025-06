Basket il Buena Onda vola in finale | testa allo scontro decisivo contro Forlì

Il Buena Onda Basket Club fa sognare i suoi tifosi, volando in finale con una vittoria schiacciante su Stella Rimini (85-58). Con un dominio incontrastato, i ragazzi si preparano ora allo scontro decisivo contro Forlì. In un clima di grande entusiasmo, la squadra non solo punta al titolo, ma si inserisce in un trend di rinascita dello sport giovanile, dimostrando che il talento locale può arrivare lontano. Non perderti l'ultima sfida!

Missione compiuta per il Buena Onda Basket Club, che archivia la semifinale con un'altra vittoria netta su Stella Rimini (85-58) e stacca il pass per l''accesso alla finalissima del campionato con una vittoria schiacciante, dimostrandosi i padroni assoluti del campo dal primo all'ultimo minuto.

