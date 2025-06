Basket femminile come cambia l’Italia agli Europei senza Matilde Villa Il difficile obiettivo dei Mondiali

Il basket femminile italiano si prepara a una sfida cruciale agli Europei, ma l'assenza di Matilde Villa pesa come un macigno. La squadra, orientata a una difesa granitica, punta a far segnare sempre un punto in meno rispetto alle avversarie. Questo approccio potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa verso i Mondiali. In un contesto dove il talento e la strategia si intrecciano, la resilienza delle Azzurre sarà fondamentale per sorprendere.

Mentre sono passate le due sfide di Inca contro Grecia e Spagna, sono chiare alcune cose in fatto di Italia verso gli Europei femminili. La prima: si tratta di una squadra a fortissima vocazione difensiva (in breve, è probabile che cerchi sempre di far fare un punto in meno alle avversarie). La seconda: c’è ancora da aspettare per quel che riguarda una definizione completa di ciò che sarà l’Italia al debutto in quel di Bologna in tema di Europei. La terza: in attacco non potrà non mancare Matilde Villa. La definizione dell’Italbasket da portare al PalaDozza (e poi al Pireo, si spera) è cambiata inevitabilmente nell’esatto momento in cui, nella seconda partita contro il Belgio a Kortrijk, il legamento crociato anteriore della classe 2004 della Reyer Venezia ha offerto i propri malaugurati saluti alla proprietaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, come cambia l’Italia agli Europei senza Matilde Villa. Il difficile obiettivo dei Mondiali

