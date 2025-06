Basket Eurocup 2015 | Roma per il primato solitario Reggio Emilia e Cantù per il riscatto

La terza giornata di Eurocup si preannuncia scottante! Reggio Emilia, in cerca di conferme dopo la vittoria su Varese, sfida Strasburgo per mantenere il primato, mentre Cantù cerca il riscatto dopo un avvio difficile. In un panorama europeo sempre più competitivo, ogni partita può rivelarsi cruciale. Gli appassionati di basket non possono perdere queste emozioni: il futuro della stagione è in gioco!

La terza giornata di Eurocup presenta già sfide che possono valere un pezzo importante di futuro nella seconda manifestazione continentale. Nel gruppo A la Grissin Bon Reggio Emilia, reduce dalla maratona vincente di Varese, affronta al Pala Bigi la capolista Strasburgo per non perdere l’imbattibilità interna in Europa che dura da più di un anno: palla a due questa sera alle ore 20:30. Domani a Roma, l’Acea sfida al Pala Tiziano il Baloncesto Siviglia, capolista insieme ai capitolini a quota 4. Ci si gioca quindi il primato del girone C ed una buona fetta di qualificazione, peccato solo per l’orario scomodo (inizio ore 18 ndr) causa concomitanza con il turno infrasettimanale di Serie A di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Eurocup 2015: Roma per il primato solitario, Reggio Emilia e Cantù per il riscatto

