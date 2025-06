Basket Eurocup 2015 | Cantù chiamata al riscatto Roma e Reggio Emilia tentanto il bis

Comincia questa sera con la trasferta parigina della Grissin Bon Reggio Emilia, chiamata a riscattare la sconfitta interna in campionato contro la Vanoli Cremona, la settimana italiana di Eurocup. Il quintetto di coach Max Menetti proverà a scavare un piccolo solco con i francesi del Paris Levallois, sconfitti nella gara d'esordio dal Saragozza e punterà sulla voglia di riscatto di Cinciarini. Domani invece scendono in campo Cantù e Roma: i lombardi al Pala Pianella proveranno a dare continuità alla vittoria ottenuta in campionato contro Avellino, ma i tedeschi dell'Artland Dragons non venderanno facilmente la pelle; i ragazzi di coach Pino Sacripanti devono però vincere per cancellare quello 0 in classifica alla voce vittorie.

