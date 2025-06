Baroni non è più l’allenatore della Lazio! È ufficiale la separazione tra la società e l’ex tecnico della Primavera della Juve! Il comunicato

La Lazio e Marco Baroni si separano ufficialmente, segnando la fine di un capitolo e l'avvio di una nuova era. Mentre il club si prepara a riabbracciare Maurizio Sarri, il futuro del calcio italiano continua a riservare sorprese. Questo cambio non è solo una questione di panchina, ma riflette le sfide e le opportunità in un campionato in continua evoluzione. Chi avrà la meglio nella rincorsa al titolo? Rimani sintonizzato!

Baroni e la Lazio si separano ufficialmente: arriva il comunicato che chiude l’esperienza annuale e che prepara il ritorno di Sarri. Marco Baroni non è più l’ allenatore della Lazio. L’annuncio ufficiale della separazione dall’ex tecnico della Juve Primavera è arrivato attraverso la società biancoceleste. Ecco la nota che ha sancito la fine del rapporto. PAROLE – « La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister.». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Baroni non è più l’allenatore della Lazio! È ufficiale la separazione tra la società e l’ex tecnico della Primavera della Juve! Il comunicato

Leggi anche Nuovo allenatore Lazio: Baroni verso l'addio, tutti i nomi per sostituirlo - La Lazio sta affrontando un'importante fase di cambiamento dopo la mancata qualificazione alle coppe europee, che ha spinto il presidente Lotito a considerare l'addio dell'allenatore Baroni.

