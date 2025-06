Barista si rifiuta di servirgli da bere uomo gli lancia liquido infiammabile e gli dà fuoco

Un gesto di violenza inaudita ha scosso Fagnano Olona, dove un barista è stato aggredito con liquido infiammabile per aver rifiutato di servire un cliente. Questo tragico episodio non è solo un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di aggressioni nei luoghi pubblici. La reazione dell'uomo mette in luce la crescente tensione sociale e l'intolleranza che purtroppo caratterizzano i nostri giorni. È tempo di riflettere su come costruire comunità

Ha lanciato del liquido infiammabile contro il barista che si è rifiutato di servirgli da bere e gli ha dato fuoco. La violenta aggressione è avvenuta poco prima delle 14 di oggi in un locale di via Marconi a Fagnano Olona, in provincia di Varese. La vittima, un 40enne di nazionalità cinese, subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. L’aggressore nel frattempo si è dato alla fuga. Si tratta comunque di un volto noto alle forze di polizia del territorio, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sarebbero già sulle sue tracce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Barista si rifiuta di servirgli da bere, uomo gli lancia liquido infiammabile e gli dà fuoco

