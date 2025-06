Bari | stasera Il processo Vallisa

Stasera, Bari si prepara a vivere un evento straordinario: il processo Vallisa, cuore pulsante della rassegna «Incroci». Un momento di teatro e riflessione che si allinea con il crescente interesse per le arti performative in Italia. Non perdere l’occasione di assistere a un'opera che mette in scena emozioni e interrogativi contemporanei. L’auditorium Vallisa diventa la cornice perfetta per una serata che promette di affascinare e stimolare la mente!

All'auditorium Vallisa di Bari si chiude la rassegna «Incroci», appendice di «Teatro Studio 2025» della Compagnia Diaghilev realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari. L'appuntamento è in programma lunedì 2 giugno (ore 20) con Paolo Panaro, che propone una lettura de «Il processo» di Franz Kafka. Scritto fra il 1914 e il 1915, è ritenuto uno dei migliori racconti dello scrittore boemo. È la storia di Josef K., arrestato e perseguitato dall'autorità senza che venga mai a sapere la natura del suo crimine.

