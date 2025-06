Bari celebra la Festa della Repubblica | deposta corona al Sacrario Cerimonie anche in centro

Bari si illumina di orgoglio per la 79esima Festa della Repubblica! Quest'anno, il Sacrario dei Caduti d'Oltremare ha accolto le autorità in un momento di profonda commemorazione. La deposizione della corona è un gesto che ricorda il sacrificio di 75.000 vite, un richiamo alla memoria collettiva e all’unità nazionale. In un'epoca in cui l'identità italiana è più che mai al centro del dibattito, momenti come questi rafforzano il nostro senso di appart

La città di Bari celebra la 79esima Festa della Repubblica. In mattinata, al Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Japigia si è svolta la consueta commemorazione alla presenza delle autorità locali. La cerimonia ha visto la deposizione della corona e la firma dell’Albo d’onore in memoria dei 75.000. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bari celebra la Festa della Repubblica: deposta corona al Sacrario. Cerimonie anche in centro

