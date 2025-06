Barca a fuoco fuori da porto Procida in salvo i 12 a bordo

Un drammatico incidente marittimo ha avuto luogo a Procida, dove un motoscafo di 8 metri è andato in fiamme, ma per fortuna i 12 occupanti sono stati salvati. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in mare, soprattutto in una stagione estiva che ha visto un aumento del turismo nautico. La preoccupazione cresce: come garantire la sicurezza di tutti gli amanti del mare? Scopriamo insieme le misure da adottare per viaggiare in serenità!

Un motoscafo di circa 8 metri di lunghezza è andato a fuoco a Procida ma i suoi 12 occupanti sono stati tratti tutti in salvo e condotti a terra. Il natante si trovava alla fonda a poca distanza del porto principale isolano di Marina Grande quando, per cause ancora sconosciute, il fuoco è divampato a bordo generando una alta colonna di denso fumo nero visibile anche dalla terraferma. Il motoscafo in pochi minuti è stato divorato dalle fiamme ed alcune delle barche ormeggiate nelle vicinanze si sono avvicinate per prestare soccorso ai dodici passeggeri a bordo. Poco dopo è arrivata sul posto la motovedetta Cp 807 della Capitaneria di porto di Ischia che, sotto il coordinamento radio della Direzione marittima di Napoli, ha monitorato la situazione ed imbarcato uno degli occupanti del motoscafo; gli altri 11 sono stati soccorsi e presi a bordo da altre imbarcazioni da diporto presenti in zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Barca a fuoco fuori da porto Procida, in salvo i 12 a bordo

Leggi anche Fano, inferno a bordo, barca divorata dal fuoco e nube di fumo: salvati da altri diportisti con un gommone - Fano, un drammatico episodio in mare: un’imbarcazione di 10 metri avvolta dalle fiamme ha messo a rischio la vita di tre diportisti.

