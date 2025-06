Banca d' Italia riduce produzione di banconote nel 2024 aumento dei falsi

Nel 2024, la Banca d'Italia annuncia una significativa riduzione nella produzione di banconote, ma attenzione: parallelamente, i casi di falsificazione aumentano. I tagli da 20 e 50 euro si confermano tra i più contraffatti. Questo cambiamento riflette un trend globale verso la digitalizzazione dei pagamenti, ma solleva interrogativi sulla sicurezza del denaro fisico. In un'epoca sempre più hi-tech, come ci proteggeremo dai falsi?

Meno banconote prodotte dalla Banca d'Italia nel 2024 e più biglietti falsi scoperti, con i tagli da 20 e 50 euro che restano quelli più contraffatti. Scorrendo la relazione annuale dell'istituto centrale emerge come lo scorso anno la produzione delle banche centrali dell'area euro sia scesa a 4 miliardi di banconote (-6,3%) nella decina di stabilimenti del Continente. La produzione assegnata alla Banca d'Italia, che le realizza nell'impianto della via Tuscolana a Roma, si è fermata a 687 milioni (-26%), il 19% del totale dell'area. Le banconote in euro riconosciute false sono aumentate a 121.111 rispetto alle 104. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banca d'Italia riduce produzione di banconote nel 2024, aumento dei falsi

Leggi anche ‘In viaggio con la Banca d’Italia’, due giorni di incontri su truffe ed educazione finanziaria - Roma, 12 maggio 2025 – "In viaggio con la Banca d’Italia" offre due giorni di incontri e laboratori ad Arezzo, il 14 e 15 maggio.

Ne parlano su altre fonti

Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - 1° trimestre 2025Statistiche; Gestione e sostenibilità Banca d’Italia: relazione 2024; Panetta: «Il Paese invecchia, a rischio l'11% del Pil in 15 anni»; Cosa pensa Panetta (Banca d’Italia) di Ops bancarie, Pnnr, lavoro, energia e bitcoin. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Banca d’Italia, la relazione annuale sul 2024: il testo completo in pdf

Lo riporta corriere.it: Il quadro geopolitico mondiale è cambiato. Il ruolo centrale del dollaro «è messo in dubbio». L’Europa è indietro rispetto agli Stati Uniti nell’innovazione tecnologica e viene incalzata dalla Cina e ...

Dove (e come) investe la Banca d’Italia?

Come scrive money.it: Ma su cosa investe, per la precisione, la Banca d’Italia? La domanda è d’obbligo, in un momento in cui la presenza nel suo portafoglio dei BTP e dei Titoli di Stato italiani, ma anche dell’area euro, ...

Bankitalia: BaFin riduce a 1% riserva esposizioni garantite da immobili in Germania

Secondo borsaitaliana.it: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - La Banca d'Italia comunica in una nota che ... dalla misura l'entita' della riserva si riduce all'1 per cento". Sempre la nota di Bankitalia ricorda ...