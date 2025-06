Banca d' Italia | meno banconote prodotte nel 2024 aumento dei falsi

Nel 2024, la Banca d'Italia ha ridotto la produzione di banconote, ma il risultato è inquietante: un aumento dei falsi, con i tagli da 20 e 50 euro i più colpiti. Questa diminuzione si inserisce in un trend globale di digitalizzazione che sta cambiando il nostro rapporto con il denaro contante. Attenzione, però: meno banconote circolanti non significa meno rischi! Scopri come difenderti dalle frodi nel mondo cashless.

Meno banconote prodotte dalla Banca d'Italia nel 2024 e più biglietti falsi scoperti, con i tagli da 20 e 50 euro che restano quelli più contraffatti. Scorrendo la relazione annuale dell'istituto centrale emerge come lo scorso anno la produzione delle banche centrali dell'area euro sia scesa a 4 miliardi di banconote (-6,3%) nella decina di stabilimenti del Continente. La produzione assegnata alla Banca d'Italia, che le realizza nell'impianto della via Tuscolana a Roma, si è fermata a 687 milioni (-26%), il 19% del totale dell'area. Le banconote in euro riconosciute false sono aumentate a 121.111 rispetto alle 104. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banca d'Italia: meno banconote prodotte nel 2024, aumento dei falsi

