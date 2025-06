Bambino si tuffa nel lago e sbatte la testa contro un sasso

Una domenica di sole sulle rive del lago di Levico si è trasformata in un incubo per una famiglia. Un bambino di 4 anni, dopo un tuffo spensierato, ha colpito un sasso nascosto. Questo episodio drammatico riporta l'attenzione sulla sicurezza nelle aree balneari, dove la gioia dell'estate può nascondere insidie. È fondamentale educare i più piccoli a riconoscere i pericoli per godersi il divertimento senza rischi. La sicurezza viene prima di tutto!

Una piacevole domenica sulle rive del lago di Levico si è trasformata in un incubo per i genitori di un bimbo di 4 anni: il piccolo, dopo essersi tuffato nelle acque del lago, ha sbattuto la testa contro un sasso. È successo intorno alle 13 di ieri, domenica 1° giugno, e nella spiaggia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

