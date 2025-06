Bambino di 11 anni muore mentre fa la doccia | il corpo trovato dalla famiglia inutili i soccorsi

Una tragedia inaspettata ha colpito Montecorvino Pugliano, dove un bambino di soli 11 anni è stato trovato senza vita mentre si faceva la doccia. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di vigilare sui piccoli momenti quotidiani. In un'epoca in cui gli incidenti domestici sono in crescita, è fondamentale sensibilizzare le famiglie su potenziali rischi invisibili. La sicurezza in casa deve diventare una priorità per tutti.

Un bambino di 11 anni è stato trovato morto dai familiari nella doccia di casa a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

