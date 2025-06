Balzarini critica aspramente Ardoino | Le sue parole di oggi non mi sono piaciute Con questi atteggiamenti sta cercando di fare una cosa…

In un clima già teso per la Juventus, le parole di Gianni Balzarini su Paolo Ardoino colpiscono come un fulmine a ciel sereno. Il CEO di Tether è stato duramente criticato per il suo attacco alla dirigenza bianconera, un tema che si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza nel calcio. In questo contesto, Balzarini solleva un punto interessante: quale futuro attende i club se le critiche si intensificano? Il dibattito è aperto!

Balzarini risponde alle parole di Ardoino: il CEO di Tether è stato redarguito sul suo modo di attaccare la struttura societaria attuale della Juve. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato così delle parole che Paolo Ardoino ha pronunciato sulla Juventus. Il giornalista non ha gradito la sua uscita sull’attuale struttura societaria bianconera e lo ha criticato in questi termini. BALZARINI – « Tether, non ci hanno permesso di. Ardoino l’ha detto: ‘non ci hanno permesso di partecipare all’aumento di capitale, non ci vogliono fare entrare nelle loro logiche’. Non gradisco questo atteggiamento, posso dirlo? Ma non è che non gradisco il fatto che non sia stato permesso l’ordine, non mi piace questa uscita di Ardoino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini critica aspramente Ardoino: «Le sue parole di oggi non mi sono piaciute. Con questi atteggiamenti sta cercando di fare una cosa…»

