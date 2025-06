aziz disperso da cinque mesi l adamello restituisce il corpo

Il ritrovamento di Aziz Ziriat, disperso da cinque mesi sul ghiacciaio dell’Adamello, riaccende i riflettori sulla sicurezza in montagna. In un contesto di crescente turismo avventuroso, è fondamentale ricordare l’importanza di prepararsi adeguatamente e rispettare i limiti. La natura può essere meravigliosa ma anche insidiosa. Questo tragico evento ci invita a riflettere sulla responsabilità di chi ama esplorare le vette.

Si erano perse le sue tracce lo scorso Capodanno sull’ Adamello, nella zona del Carè Alto. È stato ritrovato solo adesso, in un anfratto coperto di neve. Si parla di Aziz Ziriat, 36enne londinese che era venuto in vacanza in Trentino con un amico – Samuel Harris, un anno in meno – ma in Inghilterra non hanno più fatto ritorno. Durante un’escursione il primo gennaio i due alpinisti erano scivolati e la caduta è stata per entrambi la fine. Le ricerche erano scattate il 6 gennaio. Harris era stato ritrovato due giorni dopo. Di Ziriat invece non si era più saputo nulla nonostante le ricerche. La montagna ieri ha tradito altri due amanti delle vette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it