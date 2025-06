Avviso urgente per utenti di amazon fire stick tv prima della chiusura di un’app popolare

Attenzione utenti di Amazon Fire Stick TV! Da oggi, i modelli più datati non supporteranno più l’app di Netflix, segnando un cambiamento significativo nel mondo dello streaming. Questo avviso è cruciale per chi ama godersi le ultime serie e film: se il tuo dispositivo è tra quelli colpiti, è tempo di considerare un upgrade. Non lasciare che la tecnologia ti fermi; resta al passo con le novità del panorama streaming!

Fine del supporto di alcuni modelli di Fire TV per l’app di Netflix. In data odierna, si segnala che i modelli più datati di dispositivi Fire TV smetteranno di essere compatibili con l’ app di Netflix. Questa decisione interessa principalmente le prime generazioni di questi apparecchi, producendo un importante aggiornamento nel panorama dello streaming domestico. Modelli interessati dall’interruzione del supporto. La disattivazione riguarda in particolare: Fire TV. Fire TV Stick. Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Tutti questi dispositivi sono stati introdotti sul mercato nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Avviso urgente per utenti di amazon fire stick tv prima della chiusura di un’app popolare

