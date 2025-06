Avellino celebra la Repubblica | memoria rispetto e pace al centro del 2 giugno

Avellino ha festeggiato il 79° anniversario della Repubblica Italiana con una cerimonia toccante, dove memoria, rispetto e pace hanno brillato nel cuore della città. Questo evento non è solo un tributo al passato, ma un invito a riflettere sul presente e sul futuro della nostra democrazia. In un contesto globale segnato da divisioni, Avellino ricorda che l'unità è la chiave per costruire un domani migliore. Un messaggio potente da non dimenticare!

Nel cuore di Avellino, tra le pietre silenziose di via Matteotti e l'eco discreta delle fanfare, si è celebrato il 79° anniversario della Repubblica Italiana. Un rito civile che ogni anno si rinnova, carico di memoria e speranza, sotto lo sguardo attento della Prefettura, custode dell'unità e della presenza dello Stato nei territori. Presenti le autorità civili, politiche e militari, insieme a rappresentanti delle istituzioni scolastiche e a numerosi cittadini, a testimonianza di una partecipazione collettiva che, almeno per un giorno, ricompone il senso di appartenenza alla Repubblica.

