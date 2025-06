Avellino celebra il 2 giugno il sindaco Nargi | Il Tricolore è il simbolo di un impegno che continua ogni giorno

Avellino si veste di tricolore per celebrare il 2 giugno! Il sindaco Laura Nargi sottolinea quanto sia fondamentale il simbolo della Repubblica per l'impegno quotidiano verso un'Italia migliore. In un’epoca in cui le sfide sembrano moltiplicarsi, riscoprire i valori fondanti è più importante che mai. Questo anniversario non è solo una celebrazione, ma un invito a tutti noi a costruire insieme un futuro luminoso. Non perdere l'occasione di riflettere su cosa significa essere parte di

In occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, anche il sindaco di Avellino, Laura Nargi, è intervenuta per sottolineare il valore storico e civile della ricorrenza, tracciando un legame tra il passato fondativo della Repubblica e l’attualità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino celebra il 2 giugno, il sindaco Nargi: “Il Tricolore è il simbolo di un impegno che continua ogni giorno”

