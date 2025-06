Autovelox rischio anarchia sulle multe dal 12 giugno L’esperto | Ecco come farli spegnere

Dal 12 giugno, gli autovelox potrebbero trovarsi in una vera e propria tempesta normativa. Con il decreto Salvini, si apre un dibattito acceso sulla loro legittimità e sul rischio di anarchia nelle multe. Ma cosa fare se ci si trova in questa giungla? Un esperto rivela come spegnere questi occhi elettronici e potenzialmente far risparmiare molti automobilisti. Scopri i retroscena di una battaglia che potrebbe cambiare il nostro modo di guidare!

Roma, 2 giugno 2025 - Sugli autovelox si rischia l' anarchia? La domanda è legittima. Non è solo il nodo omologazione-approvazione, mai risolto, a gravare sugli occhi elettronici. Dal 12 giugno entrano in vigore le nuove regole del decreto Salvini, numero 123, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio dell'anno scorso. Presentato dal ministro dei Trasporti come 'stretta contro le multe selvagge'. Prevede una precisa dislocazione degli occhi elettronici e altrettanti divieti. Mentre Assoutenti immagina il caos, resta senza risposta per ora la domanda: quanti autovelox rischiano di essere spenti perché non in regola? Nessuno sa rispondere, nemmeno il ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Autovelox, rischio anarchia sulle multe dal 12 giugno. L’esperto: “Ecco come farli spegnere”

