Autovelox fine del bancomat per i Comuni | stop a quelli non omologati

Dal 12 giugno, le strade italiane potrebbero subire una vera rivoluzione: stop agli autovelox non omologati. Questa novità mette in discussione il sistema delle multe, che nel 2024 ha già incassato 650 milioni di euro. Ma attenzione: senza regole chiare per l’omologazione, molti comuni rischiano di dover disattivare i loro “cacciatori di velocità ”, generando un’ondata di ricorsi. È tempo di fare chiarezza e garantire sicurezza stradale!

I Comuni che adottano apparecchi non omologati dovranno infatti disattivarli, pena una raffica di ricorsi da parte degli automobilisti. I comuni continuano a fare cassa con le multe stradali, 650 milioni nel 2024 (più 11 per cento). Dal 12 giugno qualcosa cambierà , rischiano il fermo gli autovelox perché mancano ancora le regole per l’omologazione degli apparecchi. Codacons e Assoutenti, fanno i conti anche in vista dei prossimi esodi estivi. Codacons ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

