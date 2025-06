Autovelox dal 12 giugno partono le nuove regole | ecco cosa cambia

Dal 12 giugno, le nuove regole sugli autovelox promettono di rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i controlli della velocità. Con distanze minime e obbligo di omologazione, i Comuni devono mettersi in regola o rischiano ricorsi. Questo cambiamento si inserisce in un contesto più ampio di maggiore sicurezza stradale e trasparenza nelle multe. Scopri come queste novità potrebbero influenzare il tuo prossimo viaggio!

Dal 12 giugno scattano le nuove regole sugli autovelox: distanze minime, obbligo di omologazione e parere del Prefetto. I Comuni dovranno adeguarsi o scatteranno ricorsi e annullamenti delle multe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Autovelox, dal 12 giugno partono le nuove regole: ecco cosa cambia

