Autostrada A11 | chiusa per una notte la stazione di Capannori

Attenzione automobilisti! La stazione di Capannori sull'A11 chiuderà per una notte per lavori programmati. Un'interruzione che si inserisce nel contesto dei continui miglioramenti delle infrastrutture italiane, sempre più al centro del dibattito pubblico. Se stai viaggiando da Firenze, pianifica il tuo percorso alternativo! Questo è un momento perfetto per riflettere su quanto siano importanti le strade per il nostro quotidiano. Non lasciare che un imprevisto rovini i tuoi piani!

In uscita per chi proviene da Firenze

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

