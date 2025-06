Autoritratto il libro della poetessa Lily Michaelides

Scopri "Autoritratto", l'emozionante raccolta di Lily Michaelides, che rispecchia la fragilità e la forza dell'essere umano. Pubblicata da I Quaderni del Bardo Edizioni, questa opera si inserisce nel crescente trend della poesia contemporanea, capace di unire culture e linguaggi. Un punto da non perdere? La traduzione in italiano di Laura Garavaglia rende ogni verso ancora più intenso e vicino al cuore. Una lettura imperdibile per chi ama le emozioni autentiche!

LECCE – La casa editrice I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno è lieta di annunciare la recente pubblicazione di “Autoritratto”, la toccante raccolta di testi della celebre poetessa e scrittrice cipriota Lily Michaelides. Tradotta magistralmente in italiano da Laura Garavaglia, l’opera, la cui versione inglese è stata curata da David Connolly per Lily . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Autoritratto” il libro della poetessa Lily Michaelides

