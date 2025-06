Auto si ribalta in via Conte Appiano | Incrocio noto per scarsa visibilità e alta velocità

Un grave incidente si è verificato nella notte a Foggia, precisamente all’incrocio tra via Conte Appiano e via Trento, noto per la sua scarsa visibilità e la velocità eccessiva dei veicoli. Un’auto si è ribaltata dopo un impatto violento, richiedendo l'intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Questo episodio mette in luce un problema crescente: la sicurezza stradale nelle aree urbane. Rimanere informati e adottare comportamenti responsabili è fondamentale per prevenire tragedie simili.

Brutto incidente, nella notte, all'incrocio tra via Conte Appiano e via Trento a Foggia. Un'auto si è ribaltata dopo un violento impatto. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un automobilista dall'abitacolo. Sul posto, sono intervenuti anche Polizia Locale e 118.

