Auto prende fuoco dopo lo schianto Luca Regoli muore a 26 anni | “Il tuo sorriso per sempre nei nostri cuori”

Una tragedia che colpisce nel profondo, quella di Luca Regoli, giovane di 26 anni, morto in un incidente stradale. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, il suo sorriso rimarrà impresso nei cuori di chi l'ha conosciuto. Questo evento tragico ci ricorda l'importanza di una guida responsabile. La vita è fragile: ogni viaggio merita attenzione e rispetto.

Luca Regoli, 26enne di Termoli, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno. Il giovane era a bordo della sua auto quando, lungo la statale 16, all'altezza di Montenero di Bisaccia, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un ponticello in cemento e ha preso fuoco. Il ricordo di chi lo conosceva: "Era uno di noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

