Auto esce di strada e s' incendia un 26enne muore nel rogo

Una vita spezzata in un tragico incidente stradale: un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita in un rogo avvenuto lungo la statale 16 Adriatica. Stava tornando a casa da San Salvo quando, per cause da chiarire, ha visto il suo sogno infrangersi in un attimo. Questo dramma ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, un tema più che mai attuale nel nostro paese. Non dimentichiamo mai di guidare con prudenza.

Stava rientrando a Termoli da San Salvo quando, nella notte tra il 1° e il 2 giugno, ha perso la vita in un tragico incidente lungo la statale 16 Adriatica, nel territorio di Montenero di Bisaccia. La vittima è un giovane di 26 anni, residente a Termoli, che per cause ancora in corso di.

Orbetello, 2 giugno 2025 – Un uomo è rimasto ferito nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno dopo essere uscito di strada con la propria auto lungo la strada provinciale Capalbio–Marsiliana, nel ...

TRENTO. Sbanda, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, perde aderenza ed esce di strada, arrestando la propria corsa nel bosco, lungo il pendio della collina. L'incidente, che ha visto protagonis ...