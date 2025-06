Auto e scooter si scontrano in Tangenziale 38enne centauro in ospedale

Un drammatico scontro tra un'auto e uno scooter sulla tangenziale di Salerno ha messo in luce la crescente vulnerabilità dei motociclisti sulle strade italiane. Il 38enne coinvolto è ora ricoverato in gravi condizioni, evidenziando l'importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Con l'aumento degli utenti della mobilità urbana, è fondamentale riflettere su come proteggere i più deboli. La strada non perdona, ma possiamo migliorare.

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, sulla tangenziale di Salerno, in direzione sud. Per cause in corso di accertamento, un'auto ed uno scooter si sono scontrate. Ad avere la peggio un 38enne salernitano, ricoverato in gravi condizioni. L'incidente L'incidente ha generato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Auto e scooter si scontrano in Tangenziale, 38enne centauro in ospedale

