Auto danneggiate vicino alla farmacia | E' una vergogna

Vandali in azione ad Aversa: auto danneggiate in via Ruta, proprio accanto a una farmacia. Un episodio che richiama l’attenzione su un problema crescente nelle città italiane: la sicurezza dei beni privati. Il triste evento non è solo una vergogna per la comunità, ma un campanello d'allarme. Cosa possiamo fare per tutelare il nostro territorio e restituire dignità ai luoghi che abitiamo? La risposta è nelle nostre mani.

Auto danneggiate in via Ruta ad Aversa, traversa di via Kennedy, nei pressi di una farmacia. E’ quanto accaduto nel corso della serata di domenica quando diverse auto in sosta sono finite nel mirino dei vandali che hanno provocato diversi danni, con i finestrini che sono stati spaccati. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Auto danneggiate vicino alla farmacia: "E' una vergogna"

