Auto ariete contro la porta e negozio di telefonia svaligiato dai ladri | il furto ripreso dalle telecamere

Un furto audace e ben pianificato ha colpito un negozio di telefonia a Orta Nova. I ladri, utilizzando un'auto come ariete, hanno sfondato la porta per mettere a segno il colpo. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante: l’aumento dei furti con modalità violente, spesso immortalati dalle telecamere di sicurezza. Un invito alla prudenza per i commercianti: è fondamentale investire nella sicurezza per proteggere il proprio business!

Hanno usato l’auto come ariete per sfondare la porta di ingresso e hanno svaligiato un negozio di telefonia e informatica. È accaduto nella notte a Orta Nova. In tre, si sono introdotti nell’esercizio commerciale intorno all’1.15. I ladri, a quanto riferisce il titolare, hanno portato via tutti i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Auto ariete contro la porta e negozio di telefonia svaligiato dai ladri: il furto ripreso dalle telecamere

Leggi anche Auto come ariete contro il Conad: "Danni per migliaia di euro" - Nella notte tra martedì e mercoledì, quattro malviventi a bordo di una Panda rubata hanno sfondato la porta in vetro del Conad City di via Spontini, causando danni per migliaia di euro.

Cosa riportano altre fonti

Prati, con auto ariete sfondano ingresso del supermercato e scappano col bottino; 'Spaccata' contro 'Dolce e Salato': malviventi lanciano l'auto contro la vetrina ma il colpo fallisce; Pompei - Ritrovata auto rubata, forse usata per commettere una rapina o come ariete per sfondare una vetrata; Tentano di abbattere la porta della chiesta con l’auto: denunciati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto come ariete contro il Conad: "Danni per migliaia di euro"

Segnala msn.com: A bordo di una Panda rubata, quattro malviventi hanno sfondato in retromarcia la porta in vetro del Conad City ...

Auto-ariete contro la vetrata del supermercato Conad. Il nuovo colpo della banda della Panda

Riporta romatoday.it: Come lo scorso 6 aprile in una strada poco distante hanno usato una Fiat Panda come auto-ariete ed hanno sfondato ... Di retromarcia hanno lanciato l'utilitaria contro l'ingresso del supermercato ...

Usano l'auto come ariete per sfondare la porta e svaligiano la boutique Louis Vuitton a Parigi: il video dei ladri in azione

Segnala msn.com: Per forzare la porta d'ingresso, hanno spiegato le autorità, i criminali hanno usato un'automobile come ariete. Sono state portate via borse, gioielli e altri oggetti di valore: l'entità del ...