Aut aut del comitato No Gnl | Pesaro scelga da che parte stare

Pesaro si trova di fronte a una scelta cruciale. Il comitato "No GNL" lancia un allerta: la città, nota per la sua vocazione culturale e turistica, rischia di abbracciare un modello industriale obsoleto, portando con sé inquinamento e perdita d’identità. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, quali saranno le conseguenze di questa decisione? La comunità è chiamata a riflettere sul proprio futuro.

"Una Pesaro che si è distinta in questi anni per la sua vocazione culturale, turistica, artistica e innovativa, oggi rischia una svolta drammatica verso un modello industriale arcaico, segnato da inquinamento, pericolosità e perdita d'identità". Questo il commento di Roberto Malini e Lisetta Sperindei a margine del nuovo incontro del comitato "Pesaro: no Gnl", tenutosi venerdì all'Alexander di Pesaro. All'incontro sono intervenuti attivisti e cittadini uniti dalla volontà di fermare il progetto dell' impianto di liquefazione di metano previsto in zona Tombaccia, ma anche il geometra Carlo Ialenti.

