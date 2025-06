Australian Open 2014 Wawrinka la prima volta in uno Slam

Nel 2014, Stanislas Wawrinka ha conquistato il suo primo titolo del Grand Slam all'Australian Open, sconfiggendo il re del tennis, Rafael Nadal. Questo trionfo non solo ha segnato un’era per Wawrinka, ma ha anche riacceso la rivalità tra le nuove leve e i grandi maestri. Con il suo stile di gioco potente e creativo, Wawrinka ha dimostrato che la resilienza e la determinazione possono portare a risultati straordinari. È solo l’inizio di un viaggio che ha

Ha scelto una vittima eccellente per il suo primo trionfo in un torneo del Grand Slam, ma oramai l’ingresso nell’olimpo del tennis mondiale è cosa fatta per lui: Stanislas Wawrinka, 28 enne svizzero di Losanna con origini polacche, è ormai l’erede designato de Le Roi Federer e l’arma di punta della Svizzera nella Coppa Davis 2014. Il primo trionfo in uno Slam ed in un colpo solo il terzo posto nel ranking mondiale Atp: che Wawrinka fosse in crescita lo dimostrava anche il trionfo al torneo Atp di Chennai di inizio mese, ma l’exploit di Melbourne ha sorpreso veramente tutti, con un percorso netto iniziato al primo turno contro il kazako Golubev, approfittando del suo ritiro sul 6-4 4-1; al 2° turno il successo contro il colombiano Falla (6-4 6-4 6-7 6-4) lo aveva visto cedere seppur al tie break, il primo set in questa edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2014, Wawrinka la prima volta in uno Slam

