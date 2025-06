Australian Open 2014 trionfa Wawrinka!

Nel 2014, Stanislas Wawrinka ha sorpreso il mondo tennistico conquistando gli Australian Open, battendo il favorito Rafa Nadal. Questo trionfo non è solo una vittoria personale, ma segna l'inizio di una nuova era nel tennis, dove i giocatori meno attesi possono brillare sul palcoscenico internazionale. Wawrinka ha dimostrato che la determinazione può superare qualsiasi pronostico, ispirando una generazione di atleti a puntare in alto. Un colpo di scena che ha cambiato le reg

Lo svizzero Stanislas Wawrinka è il trionfatore degli Australian Open 2014, battendo in finale Rafa Nadal in 4 set con lo score di 6-3 6-2 3-6 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco. Per lo svizzero si tratta del primo trionfo in assoluto in un torneo del Grand Slam, inaspettato alla vigilia, visto che i favori del pronostico li aveva tutti lo spagnolo che però nel primo set ha pagato un break al quarto gioco, che Wawrinka ha saputo gestire fino alla fine chiudendo sul 6-3 e strappando il servizio al mancino di Manacor anche in apertura di secondo set, dove ha impresso un ritmo efficace che ha colto di sorpresa Nadal, breakkato anche nel quinto game e salvando una palla set sul 5-1, prima di cedere nel game successivo.