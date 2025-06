Australian Open 2014 trionfa la cinese Na Li

Nel 2014, Na Li ha riscritto la storia del tennis, diventando la prima asiatica a trionfare agli Australian Open. La sua vittoria, con un punteggio che racconta di una finale combattuta e culminata in un secondo set dominante, segna non solo un trionfo personale ma anche un cambiamento nel panorama sportivo globale. Un passo importante verso l’inclusività nel tennis professionistico, ispirando giovani atlete in tutto il mondo.

Dopo il Roland Garros 2011 la cinese Na Li vince il suo secondo trofeo del Gran Slam in carriera, trionfando agli Australian Open 2014, battendo in finale la slovacca Dominika Cibulkova con il punteggio di 7-6 (3) 6-0. Combattuto il primo set che si apre subito con un break della cinese in apertura tenuto fino al 3-2, quando la slovacca le strappa il servizio e si riporta in partita: l’equilibrio regge fino al 5-5, quando è ancora la Li ad effettuare il break, andando a servire per il 6-5 per il set; la Cibulkova non molla però ed effettua subito il contro break. Ai vantaggi però la cinese domina chiudendo 7-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2014, trionfa la cinese Na Li

Anna Garavelli, cinquantenne cremonese e attuale amministratrice delegata di Terre Davis, si erge a simbolo di eccellenza nel settore della produzione di terre rosse per campi da tennis, conquistando il mercato italiano e internazionale.

