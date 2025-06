Australia piogge torrenziali su Uluru | l' iconica roccia si trasforma

L'iconica Uluru, simbolo di spiritualità e bellezza naturale, si trasforma in un'opera d'arte effimera grazie a piogge torrenziali. Filmati mozzafiato immortalano cascate che scorrono lungo le sue pareti, un fenomeno raro che cattura l'attenzione del mondo. Questo evento non è solo un richiamo al rispetto della natura, ma riflette anche un clima che cambia, mettendo in discussione la nostra relazione con l'ambiente. Scopri come la meraviglia può emergere anche nei moment

Filmati spettacolari mostrano Uluru trasformato da cascate d'acqua che precipitano lungo le sue fiancate, un fenomeno raro causato da intense precipitazioni. L'evento si è verificato mentre un vasto sistema nuvoloso attraversa l'Australia, portando piogge record nell'Outback, già colpito da gravi inondazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Australia, piogge torrenziali su Uluru: l'iconica roccia si trasforma

