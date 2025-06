Attrazione di cervelli e di talenti? L’Italia c’è Ed è un bene per tutta Europa Parla Anna Maria Bernini

L'Italia si prepara a diventare un hub internazionale per i talenti e la ricerca, grazie all'impegno del governo nel valorizzare le sue università. Anna Maria Bernini sottolinea come questo sforzo non solo arricchirà il nostro Paese, ma contribuirà anche a rafforzare l'intero tessuto europeo. In un'epoca in cui la competizione per le menti brillanti è sempre più accesa, l'attrazione di cervelli rappresenta un'importante opportunità di crescita e innovazione per tutti.

Un governo al servizio, come mai prima d'ora, dell'eccellenza delle università italiane: pronte ad attrarre a loro volta il meglio della ricerca internazionale e a recitare un ruolo da protagonista nella diplomazia culturale del Piano Mattei. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, affronta con il Secolo d'Italia i nodi principali che legano il mondo accademico e scientifico a tutte le principali sfide che l'Italia sta affrontando. Ministro, una sua valutazione su quello che sta accadendo negli Usa e l'atteggiamento di Donald Trump nei confronti degli atenei? «Per quel che ci riguarda le università rappresentano spazi di libertà, cultura, spirito critico, cosmopolitismo.

