Attività professionale ancora estremamente utile nella società

In un mondo sempre più urbanizzato e tecnologico, il geometra si rivela una figura indispensabile. Non solo per la progettazione e la gestione degli spazi, ma anche come consulente esperto in un mercato immobiliare in continua evoluzione. La crescente complessità delle normative richiede professionisti formati e aggiornati. Investire nella loro formazione significa scommettere su un futuro più sicuro e razionale per le nostre città. Scopri perché non possiamo farne a meno!

"Il geometra è una di quelle figure di cui sembra si possa fare a meno e di cui invece se ne ha bisogno sempre più spesso. In particolare oggi che questa professione si è ancora più qualificata dal punto di vista dell'istruzione e della formazione, con l'istituzione di uno specifico corso.

