In un'epoca in cui le donne continuano a lottare per i propri diritti, Valeria Palumbo ci invita a riflettere nel suo libro "La voce delle donne". Attraverso figure come Anna Kuliscioff e Sibilla Aleramo, rievoca il passato per illuminare le sfide contemporanee. La storia non è solo memoria, ma un potente strumento di cambiamento. Scoprite come le esperienze di ieri possono ispirare le battaglie di oggi!

L e ricordiamo tutti queste parole di Virgilio, quando Enea rincuora i compagni dopo che la tempesta li ha gettati sulle coste libiche: «Forsan et haec olim meminisse iuvabit», Forse un giorno ci farà piacere ricordare anche queste circostanze. Valeria Palumbo cita questo verso dell’ Eneide nel suo bel libro La voce delle donne, edito da Laterza, che racconta con rigore storico e grande piacevolezza le vicende poco note di quelle che furono “pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano”, spiega il sottotitolo. Oriana Fallaci: 10 curiosità sulla “pasionaria” del giornalismo italiano prima di guardare la serie tv X L’autrice ricorda Virgilio per due motivi: prima di tutto perché quelle furono le ultime parole famose di quella gran donna che fu Eleonora Pimentel Fonseca, scrittrice e giornalista classe 1752, martire della grande illusione della Repubblica Napoletana, impiccata in piazza nel 1799 tra i lazzaroni plaudenti; e poi perché «in fondo, è il senso stesso del giornalismo: scrivere per testimoniare e, poi, poter ricordare» come sottolinea. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Attiviste instancabili come Anna Kuliscioff, figure “scandalose” come Evelina Cattermole. O ancora, testimoni dell’infelicità della condizione femminile come Sibilla Aleramo

