Atti vandalici in spiaggia Tagliati lettini e sdraio | i colleghi gli prestano il materiale

Un gesto vile, come il vandalismo che ha colpito il Bagno Moderno a Marina di Grosseto, può sempre scatenare una reazione sorprendente. Mentre lettini e sdraio sono stati danneggiati, la comunità ha risposto con una straordinaria catena di solidarietà. Questo episodio mette in luce un trend positivo: la forza della collettività nel superare le avversità. In un’epoca in cui spesso si parla di divisioni, la vera bellezza sta nella collaborazione.

Grosseto, 2 giugno 2025 – Da una cosa brutta è nata una cosa bella, molto più forte della bassezza e della stupidità che l'ha generata. La cosa brutta è l'atto vandalico che durante la notte fra sabato e ieri è stato commesso ai danni del Bagno Moderno, a Marina di Grosseto, quella bella è la catena di solidarietà che si è innescata subito tra i colleghi per aiutare il gestore dello stabilimento balneare preso di mira. "Sono arrivato alle 6 del mattino al bagnetto e alle otto sono arrivati i primi clienti – racconta Federico Galli, titolare del Bagno Moderno –. Sono andato ad aprire i ombrelloni e lettini e ho scoperto il disastro: quasi tutte le sdraio, sedie, lettini e ombrelloni sono stati tagliati.

