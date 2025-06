Attenzione Roma sta per scoppiare il caso Svilar | cosa c’è dietro – ESCLUSIVA

Attenzione, Roma! Stiamo per assistere a un colpo di scena: il giovane portiere Mile Svilar, amato dai tifosi, potrebbe trovarsi al centro di un vero e proprio caso. Dopo un inizio da favola, i rapporti all'interno della squadra si stanno incrinando. In un campionato che premia le sorprese, cosa accadrà ora? Scopriremo se l'idillio con la città si trasformerà in un dramma sportivo. Rimanete sintonizzati!

Un portiere giovane, un campionato da favola e una città che lo ha abbracciato. Ma dietro i riflettori, i rapporti si stanno incrinando. La storia di Svilar rischia di prendere una piega inattesa Attenzione Roma, sta per scoppiare il caso Svilar: cosa c'è dietro (AnsaFoto) – serieanews.com Mile Svilar è diventato uno degli eroi principali della Roma. Miglior portiere della Serie A, premiato dopo una stagione da protagonista assoluto, ha conquistato la fiducia di squadra e tifosi con una crescita impressionante: inizio titubante, ma seconda parte di campionato spaziale, da gigante tra i pali. Ma dietro l'incoronazione del belga classe '99 si muove qualcosa che rischia di cambiare gli equilibri: una situazione contrattuale sempre più complicata, una trattativa per il rinnovo bloccata da mesi e, ora, l'ombra delle big europee.

