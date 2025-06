Attenzione la taurina degli energy drink favorisce la leucemia | la scoperta nel nuovo studio su Nature

Un recente studio su Nature ha lanciato un campanello d'allarme: la taurina, presente negli energy drink, potrebbe favorire la leucemia. Questo ingrediente, considerato per lungo tempo innocuo, mette in discussione il consumo eccessivo di bevande energetiche, sempre più diffuse tra i giovani. È un momento cruciale per riflettere sulla nostra alimentazione e sul benessere. La salute non ha prezzo: è ora di scegliere consapevolmente!

Un ingrediente chiave presente in molte nelle bevande energetiche potrebbero favorire il cancro. Si tratta della taurina, un nutriente prodotto naturalmente dall’organismo e presente anche in alimenti come carne e pesce, il cui ruolo di “alleato” della leucemia è stato descritto in uno studio del Wilmot Cancer Institute dell’Università di Rochester, pubblicato sulla rivista Nature. Gli scienziati hanno identificato la taurina come un fattore chiave nella regolazione di alcuni tumori del sangue, comprese le forme aggressive di leucemia. Nella fase iniziale dello studio, gli scienziati sono riusciti a bloccare la crescita della leucemia sia nei modelli murini che nelle cellule tumorali umane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, la taurina degli energy drink favorisce la leucemia”: la scoperta nel nuovo studio su Nature

