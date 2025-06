Attentato pro Pal a un corteo per Israele | sei feriti in Colorado

Un corteo pacifico per Israele in Colorado si è trasformato in un incubo, quando un uomo ha sparso terrore con un lanciafiamme improvvisato, causando sei feriti. Questo attacco non è solo un episodio isolato, ma mette in luce una crescente polarizzazione sui temi del conflitto israelo-palestinese, accentuata da tensioni globali. La sicurezza durante le manifestazioni pubbliche è ora più che mai cruciale. Cosa ci riserverà il futuro?

Un uomo ha usato un lanciafiamme improvvisato e ha lanciato un ordigno incendiario sulla folla. L'Fbi ha identificato il sospettato: si tratta del 45enne Mohamed Sabry Soliman. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attentato pro Pal a un corteo per Israele: sei feriti in Colorado

