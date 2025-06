Attacco terroristico al corteo pro Israele in Colorado

Un attacco terroristico durante un corteo pro Israele a Boulder, Colorado, riaccende i riflettori su una crescente polarizzazione globale. Mentre il dibattito sui diritti umani e sui conflitti mediorientali infiamma le piazze, la violenza sembra diventare un tragico corollario delle manifestazioni pacifiche. Questo episodio inquietante non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme su quanto possa essere fragile la nostra società .

L’Fbi ha aperto un’indagine su un “ attacco terroristico  mirato” avvenuto a Boulder, in Colorado, un attentato compiuto durante una manifestazione pro Israele. Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un uomo, gridando “liberate la Palestina”, ha lanciato delle molotov contro un raduno a sostegno degli ostaggi israeliani in Colorado, hanno riferito le autoritĂ . La polizia ha dichiarato che otto persone, di etĂ compresa tra 52 e 88 anni, sono rimaste ferite nell’attacco al Pearl Street Mall, un famoso spazio all’aperto di Boulder, a circa 48 km da Denver. L’attacco è avvenuto attorno alle 13:30 di domenica (le 21:30 in Italia) in un quartiere pedonale pieno di negozi, non lontano dal campus dell’universitĂ del Colorado. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Attacco terroristico al corteo pro Israele in Colorado

