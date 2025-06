Attacco in Colorado fermato l' uomo con lanciafiamme artigianale

Un attacco inquietante ha scosso Boulder, Colorado, dove un uomo armato di lanciafiamme artigianale ha tentato di colpire una manifestazione pro Israele. L’FBI ha avviato un'indagine su questo atto di terrorismo mirato, evidenziando come le tensioni geopolitiche possano riflettersi in violenze locali. Un punto da considerare: quanto è fragile la nostra sicurezza in un mondo sempre più polarizzato? La risposta potrebbe riservarci sorprese inquietanti.

L'Fbi ha aperto un'indagine su un "attacco terroristico mirato" avvenuto a Boulder, in Colorado. Il riferimento è a un attentato compiuto durante una manifestazione pro Israele. L'uomo, Mohamed Sabry Soliman, un 45enne, era armato di un "lanciafiamme artigianale" e di molotov. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attacco in Colorado, fermato l'uomo con "lanciafiamme artigianale"

Segnala msn.com: Nella cittadina di Boulder è stato fermato il 45enne Mohamed Sabry Soliman. Almeno sei feriti, di cui uno grave. Casa Bianca: “Uno straniero col visto scaduto” ...

Corteo pro Israele in Colorado colpito da attacco terroristico: arrestato l’aggressore, diversi feriti

notizie.it scrive: L’FBI ha avviato un’indagine su un "attacco terroristico mirato" a Boulder, Colorado, avvenuto durante una manifestazione pro Israele.