Attacco contro corteo pro Israele in Colorado | 6 feriti uno grave

Un attacco scioccante ha colpito il corteo pro Israele a Boulder, Colorado, lasciando sei feriti, di cui uno gravemente. Questo episodio, definito dall'FBI come "attacco terroristico mirato", evidenzia una crescente tensione sociale legata ai conflitti geopolitici. In un periodo in cui la solidarietà e la pace sembrano essersi affievolite, è cruciale riflettere su come l’odio possa manifestarsi anche nei luoghi di festa e celebrazione. La comunità intera è in all

Boulder (Colorado), 2 giugno. Sei persone, tutte di età compresa tra 67 e 88 anni, sono rimaste ferite – una in condizioni critiche – durante un violento attacco contro una marcia della comunità ebraica nella città di Boulder, in Colorado. La manifestazione, parte dell'iniziativa settimanale "Run for Their Lives", intendeva richiamare l'attenzione pubblica sugli ostaggi israeliani ancora trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Fermato il presunto attentatore: gridava "Palestina libera". L' FBI ha subito classificato l'accaduto come un "attacco terroristico mirato".

Leggi anche Il corteo pro-Palestina a Roma: "Israele terrorista" - Oggi, 17 maggio, si è svolto a Roma un corteo pro-Palestina, partito da piazza dell'Indipendenza. Sotto lo striscione “Stop al genocidio, Israele terrorista”, un centinaio di studenti ha sfilato con bandiere palestinesi, esprimendo la loro protesta contro le violenze nel conflitto.

